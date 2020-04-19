Эксперты предрекли замену 75% рабочих мест роботами после пандемии

Порядка 75% рабочих мест в развивающихся странах заменят роботы. Об этом говорится в исследовании Bank of America (BofA) «COVID-19 — десять лет спустя», с которым ознакомились «Известия».

В документе говорится, что доля производства в подобных экономиках выше, чем в развитых. Предположительно, сильнее всего автоматизация затронет Мексику, где потери могут достигнуть 80%, менее всего — Россию с 60%.

Также специалисты BofA предполагают, что наибольшее влияние фискальные меры, принятые во время кризиса, и замедление экономического роста окажут на страны с большим госдолгом и низкими резервами, такие как Бразилия, ЮАР и Турция. В то же время даже сейчас на этих рынках есть возможности для инвесторов, говорится в исследовании.

Главными мировыми трендами после пандемии эксперты называют автоматизацию и деглобализацию, а также прогнозируют пересмотр цепочки поставок, что, вероятно, будет означать ослабление роли Китая и сотрудничество бизнеса с другими странами, способными его заменить.

В то же время усилятся азиатские экономики, Центральная и Восточная Европа, а также Турция и Мексика. Если прогноз сбудется, то эти страны получат не только новые рабочие места, но и большие инвестиции.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 19 апреля.