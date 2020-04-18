МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в министерстве.

«К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается — в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 25,7 млрд рублей). При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Ак-Барс», «Кузнецкий», Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк «Открытие», банк «Акцепт», Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк» — передает ТАСС.

6 апреля в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

Позднее, 15 апреля, президент России Владимир Путин поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса — по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Глава государства отметил, что средства могут пойти в том числе на выплату зарплат и на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае. По словам главы правительства Михаила Мишустина, первые выплаты начнутся с 18 мая, пишет «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 18 апреля, в России число зараженных составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

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