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Сбербанк одобрил выдачу кредитов малому бизнесу на 3,1 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк России одобрил выдачу беспроцентных кредитов малому бизнесу для выплаты зарплат на 3,1 млрд рублей, выдал — на 1,4 млрд рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

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«Чуть более чем за неделю нами принято заявок на сумму уже более 6,5 млрд рублей, одобрено кредитов на сумму 3,1 млрд рублей, выдано кредитов объемом около 1,4 млрд рублей», — приводит пресс-служба Сбербанка слова Попова.

Он также отметил, что организация получила более 2 тыс. звонков от представителей малого бизнеса с целью уточнения деталей программы. Корпоративный бизнес Сбербанка, по словам Попова, в настоящее время работает в полном составе и без выходных.

По данным источника на банковском рынке, на данный момент на Сбербанк приходится 80% выданных кредитов.

Ранее, 6 апреля, в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

Позднее, 15 апреля, президент России Владимир Путин поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса — по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Глава государства отметил, что средства могут пойти в том числе на выплату зарплат и на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились, 273 пациента скончались.

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