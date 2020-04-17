Сбербанк одобрил выдачу кредитов малому бизнесу на 3,1 млрд рублей

Сбербанк России одобрил выдачу беспроцентных кредитов малому бизнесу для выплаты зарплат на 3,1 млрд рублей, выдал — на 1,4 млрд рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Чуть более чем за неделю нами принято заявок на сумму уже более 6,5 млрд рублей, одобрено кредитов на сумму 3,1 млрд рублей, выдано кредитов объемом около 1,4 млрд рублей», — приводит пресс-служба Сбербанка слова Попова.

Он также отметил, что организация получила более 2 тыс. звонков от представителей малого бизнеса с целью уточнения деталей программы. Корпоративный бизнес Сбербанка, по словам Попова, в настоящее время работает в полном составе и без выходных.

По данным источника на банковском рынке, на данный момент на Сбербанк приходится 80% выданных кредитов.

Ранее, 6 апреля, в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

Позднее, 15 апреля, президент России Владимир Путин поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса — по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Глава государства отметил, что средства могут пойти в том числе на выплату зарплат и на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились, 273 пациента скончались.

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