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ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк России рекомендовал микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам приостановить процедуры по принудительному выселению должников из помещений, на которые наложено взыскание. Об этом говорится в перечне мер по защите экономики и интересов граждан, опубликованном на сайте регулятора в пятницу, 17 апреля.

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В документе кредиторам советуют отложить процедуры до 30 сентября 2020 года.

Также ЦБ рекомендует не проводить очные встречи с должниками на период действия ограничений в регионах проживания этих лиц. Кроме того, регулятор посоветовал дать населению возможность до 1 июля пользоваться банковскими картами, срок действия которых закончился.

Ранее 17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается вводить мораторий на вклады населения.

7 апреля крупные банки страны отметили сокращение потока клиентов на фоне эпидемиологической ситуации в стране и введенных в связи с этим мер. За первую неделю карантина поток в отделениях банков уменьшился в 1,5–4 раза. Специалисты прогнозируют падение прибыли финансовых организаций до 500 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 2 трлн в 2019-м. Банки рассматривают возможность вывода продуктов в дистанционный формат.

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