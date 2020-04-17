В Москве за четыре дня построят восемь трансформаторных подстанций для больниц

Энергетики «Россети Московский регион» за четверо суток постоят восемь комплектных трансформаторных подстанций для усиления инфраструктуры медицинских учреждений столицы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает сайт мэрии столицы.

Также в рамках поддержки городских медучреждений будут проложены кабельные линии 0,4 киловольт и 14 кабельных линий 6–10 киловольт.

Сообщается, что работы будут проводиться в тесном взаимодействии с организациями столичного Комплекса городского хозяйства и под особым контролем генерального директора «Россети» Павла Ливинского.

Ранее, в пятницу, стало известно о 1959 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированных в Москве за последние сутки. Всего в городе на сегодняшний день, по данным оперштаба, выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В этот же день заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в городе произойдет в следующие две-три недели.

По ее словам, в настоящий момент столичные власти продолжают масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение пациентов с COVID-19. При этом москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи и по другим профилям, а значит, нагрузка на больницы усиливается. К помощи врачам подключились Строительный комплекс, ЖКХ, транспорт, бизнес.

Накануне в Москве открылся новый стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией на базе клинической больницы № 31. Департамент здравоохранения Москвы в этот же день рассказал об осуществлении помощи больным с COVID-19 в 12 стационарах Москвы, а в течение ближайших 10 дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения. Таким образом, всего в столице создадут около 21 тыс. коек для больных с коронавирусом.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уже развернуто 40 тыс. коек для зараженных коронавирусом, при этом планируется увеличение больничных мест до 95 тыс.

В стране за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4069 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 007 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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