Белоусов поддержал снижение ключевой ставки ЦБ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал снижение ключевой ставки. Об этом он заявил в пятницу, 24 марта, в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Всё отлично, я всецело поддерживаю снижение ключевой ставки», — сказал он.

Днем в пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В настоящее время она находится на уровне исторического минимума 2013 года.

Как уточнили в регуляторе, меры, введенные для борьбы с коронавирусом в России и мире, негативно отражаются на экономической активности. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Накануне Белоусов предупредил, что осенью банковская система Российской Федерации может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля. По его словам, банковская система чувствует себя лучше, чем в 2008 и 2015 годах, но ее ресурсы ограничены.