Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

Осенью банковская система Российской Федерации может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля. Об этом 23 апреля заявил на совещании президента с руководителями крупнейших российских банков первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавляющий комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает ТАСС.

«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.

Он привел цифры, согласно которым общий кредитный портфель для юридических лиц составил 42 трлн рублей, из него почти 16 млрд приходятся на прямо пострадавшие из-за пандемии коронавируса сектора.

В итоге объем кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4–5 трлн рублей, то есть до трети портфеля проблемных отраслей. Как добавил Белоусов, банковская система страны чувствует себя лучше, чем в 2008 и 2015 годах, но ее ресурсы ограничены.

Ранее в четверг в ходе этого совещания президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в нормативные акты, чтобы все меры поддержки в сфере кредитования могли работать без сбоев.

По его словам, банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Помощь бизнесу и гражданам должна приходить вовремя, не должно быть «абстрактных обещаний» поддержки, сказал глава государства.