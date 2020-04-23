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Путин поручил правительству изменить нормативы в сфере кредитования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в нормативные акты, чтобы все меры поддержки в сфере кредитования могли работать без сбоев. Об этом он расказал на встрече с представителями банковской сферы в четверг, 23 апреля.

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«Прошу правительство, Центральный банк, банковское сообщество в целом подумать о том, что еще можно сделать для обеспечения надежности кредитного портфеля», — сказал Путин. Он подчеркнул, что это не должно повысить нагрузку на заемщиков.

Также глава государства потребовал не допустить накопления «плохих долгов» и сбоев в работе банков. Срывов и сбоев быть не должно, подчеркнул он.

«Чтобы снизить риски, укрепить взаимное доверие участников экономической жизни, мы уже предусмотрели ряд инструментов», — заявил президент. По его словам, в их число входят гарантии Минфина и ВЭБ по льготным кредитам и другим банковским продуктам.

Ранее на этом же совещании Путин заявил,что банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Он также подчеркнул, что помощь бизнесу и гражданам должна приходить вовремя, не должно быть «абстрактных обещаний» поддержки.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны перед совещанием с членами правительства анонсировал новые меры поддержки бизнеса. В частности, глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса Путин предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

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