Многие банки не готовы разрешить использовать карты без перевыпуска

Не все российские банки готовы разрешить клиентам использовать до 1 июля без перевыпуска карты с истекшим сроком действия. О такой мере поддержки, позволяющей гражданам не обращаться в отделения, в прошлую пятницу заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По нашим данным, все крупнейшие платежные системы, работающие на российском рынке, также направили банкам соответствующие рекомендации. На сегодняшний день ряд крупнейших банков либо уже предоставили такую возможность своим клиентам, либо заявили, что сделают это в ближайшее время», — заявила 17 апреля Эльвира Набиуллина.

Как следует из пояснений регулятора, подобное предложение не руководство к действию, а лишь рекомендация. Сами платежные системы такую меру одобрили, но многие кредитные организации не готовы предоставить клиентам поблажку.

Платежные системы подтвердили эту информацию. Более того, свои рекомендации банкам они направили еще в конце марта, когда стало известно о том, что апрель в России объявлен выходным из-за коронавируса. Так, платежная система «Мир» и Mastercard присоединились к предложению и направили банкам соответствующие рекомендации.

Как показал опрос кредитных организаций, опцию обещают ввести в МКБ, меру уже поддержали в Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ. Но тут важен один момент: в настоящее время банк обеспечивает прием карт в банкоматах и в торговых точках, которые находятся на эквайринговом обслуживании в ВТБ, — уточнили в кредитной организации. Иными словами, если эквайером выступает другой банк, то карта может быть «нежизнеспособной» при оплате в магазинах или использовании в сторонних банкоматах.

Сбербанк, позволит продлить возможность использования карты с истекшим сроком только онлайн — это критично с учетом того, что крупнейшая кредитная организация пока не присоединилась к Системе быстрых платежей (СБП) и за перевод на счет взимается комиссия. Актуальна проблема и для россиян, которые в условиях пандемии не могут вернуться из-за рубежа.

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Карточный холд: «пластик» с истекшим сроком готовы обслуживать не все банки