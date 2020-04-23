Карточный холд: «пластик» с истекшим сроком готовы обслуживать не все банки

Не все российские банки готовы разрешить клиентам использовать до 1 июля без перевыпуска карты, у которых истекает срок действия . О такой мере поддержки, позволяющей гражданам не обращаться в отделения, в прошлую пятницу заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако, как следует из пояснений регулятора, это вовсе не руководство к действию, а лишь рекомендация . При том, что платежные системы одобрили такую меру, не все кредитные организации могут предоставить клиентам поблажку . Например, Сбербанк, позволит продлить возможность использования карты с истекшим сроком только онлайн — это критично с учетом того, что крупнейшая кредитная организация пока не присоединилась к Системе быстрых платежей (СБП) и за перевод на счет взимается комиссия. Актуальна проблема и для россиян, которые в условиях пандемии не могут вернуться из-за рубежа.

Дистанционная полумера

Одной из самых важных мер для граждан, объявленных главой ЦБ на последней пресс-конференции, была возможность использовать карты с истекшим сроком действия до 1 июля . Однако, как справедливо отметил доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков, идея хотя и разумная, но под вопросом остается ее исполнимость. По его словам, эту меру должны поддержать и платежные системы.

— По нашим данным, все крупнейшие платежные системы, работающие на российском рынке, также направили банкам соответствующие рекомендации. На сегодняшний день ряд крупнейших банков либо уже предоставили такую возможность своим клиентам, либо заявили, что сделают это в ближайшее время, — заявила 17 апреля Эльвира Набиуллина.

Платежные системы подтвердили эту информацию. Более того, свои рекомендации банкам они направили еще в конце марта, когда стало известно о том, что апрель в России объявлен выходным из-за коронавируса.

— Платежная система «Мир» проработала с банками-участниками возможность продолжения использования карты с истекшим сроком действия в случае невозможности получения клиентом новой. Правила и стандарты ПС «Мир» позволяют банкам обеспечить такую возможность для своих клиентов. Уточнить возможность использования карт «Мир» с истекшим сроком действия необходимо в банке, который выпустил карту, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

Аналогичный ответ был получен и от пресс-службы Mastercard. Система направила официальное письмо в адрес российских банков с рекомендацией рассмотреть возможность продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия.

— Правила Mastercard позволяют обрабатывать платежи по истекшим картам и это может быть хорошим выходом в ситуации, когда их держатели по разным причинам не смогут посетить банк для получения перевыпущенной карты, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Международной платежной системы.

Visa также напомнила своим участникам о действующих рекомендациях и ее правилах. В частности, банкам-эквайерам посоветовали не отказывать в проведении операции на основании истекшего срока действия.

— А банкам-эмитентам, в свою очередь, было рекомендовано проверить свои настройки процессинга и при необходимости внести соответствующие корректировки, с тем, чтобы решение об одобрении или отклонении авторизации не основывалось только на параметре срока действия карты , — добавили в пресс-службе системы.

Но, как уточнили, например, в Mastercard, решение о предоставлении клиентам такой возможности остается на усмотрение банков.

Благие намерения и реальность

Как показал опрос кредитных организаций, опцию обещают ввести в МКБ, меру уже поддержали в Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ. Но тут важен один момент.

— В настоящее время банк обеспечивает прием карт в банкоматах и в торговых точках, которые находятся на эквайринговом обслуживании в ВТБ, — уточнили в кредитной организации.

Иными словами, если эквайером выступает другой банк, то карта может быть «нежизнеспособной» при оплате в магазинах или использовании в сторонних банкоматах. Аналогичную информацию предоставили в колл-центре Альфа-Банка (пресс-служба не ответила на запрос «Известий»).

Сбербанк — крупнейшая кредитная организация, на которую приходится порядка 45% эмиссии карт, — готов пойти только на промежуточный вариант. Как рассказали «Известиям» в Сбере, перевыпущенную карту можно забрать в офисе, где она будет храниться в течение четырех месяцев. То есть ни о каком дистанционном использовании говорить нельзя.

Карточный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению председателя правления «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, Сбербанку непосильно внедрение этой оффлайн технологии, поскольку автоматизированная система организации не идентифицирует одного и того же клиента в разных отделениях, что досталось ей в наследство с 90-х годов. Отсюда пресловутое — «где карту открывали, туда и идите».

— Разные системы не распознают разных клиентов, — пояснила она. — Поэтому технологически сложно переделать систему в короткие сроки.

Впрочем, уверили «Известия» в Сбербанке, можно пользоваться старой картой онлайн, активизировав ее в личном кабинете. Однако это не решает проблем с оплатой при помощи истекшей карты в торговой сети, или получением средств в банкомате. Это особенно актуально с учетом того, что Сбербанк до сих пор не подключился к СБП, а, значит, перевод, например, для внесения платежа по кредиту, будет чреват комиссией.

Эта проблема, уверен Владимир Колмаков особенно актуальна для людей с «просроченными» картами, которые сейчас не могут вернуться в Россию и остаются за границей. Однако не только клиенты Сбербанка в этом случае могут иметь проблемы, поскольку эквайерами там выступают местные банки.