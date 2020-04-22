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Кредитный метр: займы по ЕБС хотят выдавать удаленно уже в этом году

Предоставлять банковские продукты с помощью слепков лица и голоса и по видеосвязи необходимо из-за пандемии коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кредитный метр: займы по ЕБС хотят выдавать удаленно уже в этом году
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2020-04-21 17:59:49
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Законопроект об удаленной биометрической идентификации граждан планируется принять в ускоренном порядке — уже в мае-июне 2020-го, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. В частности, в ближайшие месяцы клиенты смогут удаленно получать кредиты по слепкам лица и голоса — это позволит минимизировать физический контакт в отделениях в условиях пандемии COVID-19. Пока в Единой биометрической системе (ЕБС) менее 150 тыс. слепков, поэтому более востребована первичная идентификация по видеосвязи, заявили «Известиям» в банках.

Надо было еще вчера

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Поправки в «антиотмывочный» закон, которые касаются Единой биометрической системы (ЕБС), планируется принять уже в мае-июне этого года, заявил «Известиям» Анатолий Аксаков. Он пояснил, что в новой редакции у клиентов будет возможность с помощью слепков лица и голоса не только открывать счета и вклады, но и проводить другие банковские операции, например, получать кредиты.

— Принимать [законопроект] надо было еще вчера, но затянулся вопрос с согласованием поправок, — отметил Анатолий Аксаков.

В январе 2020-го депутат заявлял, что принятие документа, регулирующего сбор биометрических данных, приостановлено, поскольку в комитете стараются аккуратно относиться к внедрению цифровых инициатив. Пока законопроект прошел только первое чтение, дата второго не определена, следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Ее не назвал и Анатолий Аксаков.

Кредитный метр
онлайн банк в телефоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Справка «Известий»

Сбор слепков лица и голоса в Единую биометрическую систему ЦБ начался 1 июля 2018 года. Один раз зарегистрировавшись в ней в офисе банка, гражданин сможет стать клиентом любой другой кредитной организации без ее посещения. В марте в ЕБС хранилось более 130 тыс. слепков, сообщали «Известиям» в «Ростелекоме» (выступает оператором системы). С помощью биометрии пока можно только открыть счет или вклад в ряде банков. Среди них — ВТБ, «Почта России», «Тинькофф», Хоум Кредит, РСХБ, «Совкомбанк», ПСБ, Ак Барс.

Поправки, касающиеся биометрии, позволят расширить сферы применения ЕБС — в условиях пандемии это особенно актуально — можно избежать личного присутствия, считают в Ростелекоме. В компании отметили, что только в апреле спрос на услуги идентификации через ЕБС вырос на 16% по сравнению с мартом, а банки стали активнее интегрировать сервисы в свои мобильные приложения — за прошлую неделю предоставлять услуги стали две из восьми кредитных организаций.

ЕБС обладает высоким потенциалом, и, конечно, законодательство в этой области надо менять как можно скорее, считает директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. По его словам, в нынешних условиях любая надежная удаленная идентификация будет большим плюсом как для бизнеса, так и для клиента.

Видеосвязь как альтернатива

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Пока биометрическая идентификация не получила широкого применения в виду сложности процедуры сбора слепков, ее дороговизны для банка и отсутствия интереса у большинства клиентов. Рынку необходима альтернатива, считает замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. В ответ на предложения банковского сообщества регулятор уже допустил удаленную идентификацию по видеосвязи во время пандемии коронавируса, отметил он.

Банк России не будет применять до 1 июля 2020 года штрафные санкции при открытии счета без личного присутствия физлица, если процедура связана с социально значимыми платежами (например, получением алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам), напомнил Александр Наумов. Он добавил, что регулятор также разрешил удаленно открывать счета юрлицам и ИП для оформления кредита на зарплаты сотрудникам.

Кредитный метр
паспорт и рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Однако граждане всё равно не спешат сдавать слепки своего лица и голоса

Предложение ЦБ требуется обеспечить законодательно, поскольку пока необходима обязательная идентификация клиентов в офисе, заявил Анатолий Аксаков. Депутат добавил, что вопрос, можно ли будет проверять клиента по видеосвязи после пандемии, находится на стадии дискуссии — требуется получить комментарий Службы финмониторинга и оценить все риски.

— Биометрия требует хотя бы один раз лично присутствовать в банке, а видеосвязь — нет. Сейчас это компромиссное предложение в условиях пандемии. Но опыт, который накопится благодаря такой работе, вполне можно будет учитывать для использовании удаленной идентификации в дальнейшем, — подчеркнул Анатолий Аксаков.

В ЦБ и Росфинмониторинге оперативно не ответили на вопросы «Известий» о рисках дистанционного открытия счетов с помощью ЕБС и по видеосвязи.

Банковская удаленка

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Банки уже перевели на удаленный формат обслуживания все операции, которые позволены законом. Например, кредитные организации проводят видеоинтервью и формируют договор дистанционно, но подписать бумаги клиент все равно должен при личной явке в дежурный офис, рассказал «Известиям» вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. Эта процедура занимает 5–10 минут вместо 35–45 минут ранее, отметил он.

Биометрия позволяет не ездить в офис, но довольно много россиян пока негативно настроены по отношению к ней. Причин несколько: начиная от строгих религиозных запретов и мнения, что подобный контроль за жизнью человека недопустим, заканчивая страхами, вызванными ненадежностью российских банков из-за скандалов с утечками информации, считает директор компании по информационной безопасности «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Кредитный метр
ноутбук
Фото: Depositphotos
Банковская трансляция: в России готовы открывать счета по видеосвязи
В период пандемии коронавируса это позволит населению получать услуги, минимизировав контакт в отделениях

В ЕБС пока не так много слепков, чтобы технология масштабно повлияла на рынок в условиях пандемии, считают представители крупнейших банков. При этом возможность проводить идентификацию по видеосвязи увеличит приток клиентов, ожидает директор департамента комплаенс МКБ Павел Фролов.

В век цифровизации банкам необходимо право открывать счет по видеоинтервью не только во время карантинных мер, но и после их ослабления, уверен директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. Вместе с тем механизм пока представляет риск в связи с возможной фальсификацией документов, признал он.

Основная проблема идентификации по видеосвязи в отличие от ЕБС — отсутствие гарантированного подтверждения личности физлица в канале видеоконференции, отметили в ВТБ. В вопросе видеоидентификации пока много пробелов — через какое ПО она должна проходить, где и сколько времени должны хранить банки такие записи, в каком качестве, согласен управляющий директор Абсолют Банка Антон Павлов. Он добавил, что этот способ также открывает существенные риски мошенничества.

В Промсвязьбанке полагают, что в связи с принятием закона о ЕБС после окончания периода самоизоляции интерес к биометрической идентификации может возрасти.

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