Путин рассказал об убытках банков в связи с антикризисной помощью

Российские банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями крупнейших финансовых организаций страны 23 апреля.

«Мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан. По содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям. <…> Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку, постоянно разговариваем на этот счет с коллегами из банковского сообщества», — сказал президент.

Допустить критического накопления «плохих долгов» и сбоев в работе кредитных учреждений нельзя, подчеркнул Путин. Помощь бизнесу и гражданам должна приходить вовремя, «абстрактных обещаний» поддержки быть не должно.

Банкиров президент призвал сделать все меры поддержки максимально доступными, а также попросил сообщить о ходе решения проблем с предоставлением ипотечных каникул клиентам. Правительству и ЦБ РФ глава государства поручил оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу, чтобы меры поддержки в сфере кредитования работали без сбоев.

Также Путин потребовал, чтобы выделяемые на льготную ипотеку средства не оставались только у застройщиков, а поступали всей кооперационной цепочке и «работали, поддерживали занятость».

«Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — добавил президент.

Ранее в апреле Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Беспроцентные кредиты будут выдаваться в том числе для выплаты зарплат сотрудникам в условиях пандемии коронавируса. На эти цели ЦБ РФ направил финансовым организациям 150 млрд рублей.

Также ожидается, что регулятор предоставит банкам дополнительные послабления для применения ими своих программ реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам, сообщал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. В топ-30 банков отмечали, что заявки на отсрочки по кредитам поступают десятками тысяч, но требованиям госпрограммы не соответствуют.

В Банке России утверждают, что всё больше компаний в стране адаптируются к ситуации с коронавирусом. Так, в начале апреля экономическая активность в стране показала небольшой рост благодаря смягчению ограничительных мер в ряде регионов с более благоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

О том, какие именно меры поддержки граждан и бизнеса принимают российские власти на фоне пандемии коронавируса, рассказывал глава Минфина Антон Силуанов 16 апреля.

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