Аналитики Deutsche Bank подсчитали период достаточности средств ФНБ

Эксперты Deutsche Bank спрогнозировали, на сколько хватит ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) при ценах на нефть марки Urals в $15 за баррель. В соответствии с мнением специалистов этот период составляет два года. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет РБК со ссылкой на соответствующий обзор организации.

Согласно публикации немецких аналитиков, средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет если нефть данной марки будет стоить $30.

На сегодняшний день ликвидная часть ФНБ по текущему курсу составляет порядка 9 трлн рублей. Всего фонд располагает около $120 млрд.

23 апреля в Минэкономразвития сообщили, что внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта снизился из-за ограничений, введенных странами в связи с коронавирусной инфекцией

19 апреля глава Минфина России Антон Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу текущего года. По данным министра, даже при текущих ценах на нефть средств в фонде будет достаточно для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года.

15 апреля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало снижение спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса.