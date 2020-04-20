Эксперты не ожидают продажи нефти за доплату на физическом рынке

Падение в понедельник барреля нефти марки WTI с поставкой в мае достигла минус $40. Это «беспрецедентный» случай для финансового рынка, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко. В интервью «Известиям» эксперт заявила, что на физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого на пике не было.

«Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату», — предполагает Грушевенко.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин объясняет котировки WTI по майским контрактам существующей действительностью.

«Нефть в таком количестве не нужна, хранилища в США переполнены. Нефтяной биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на $4 млрд. (или на 150 млн. баррелей) сбрасывает контракты по любым ценам, так как завтра июньские фьючерсы будут стоить уже более $20 (пока такая цена)», — заключает специалист.

Гелемурзин предсказывает также ослабление рубля и считает, что в ближайшее время его цена будет «у границ 80 рублей за доллар».

Его поддерживает глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.

«Рубль вполне может взять новые вершины в этом году при условии развития ситуации по кризисному сценарию», — считает эксперт.

Серьезное падение коснулось и российской нефти марки Urals. «Саудовская Аравия не планирует отступать с выдавливанием РФ с ее рынков сбыта, тем более что спрос упал значительно из-за повсеместного введения карантина и стартовавшего экономического кризиса», — добавил Рябинин.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что «снижение котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе, такой тенденцией как заполнение нефтехранилищ», а текущее снижение котировок WTI «главным образом вызвано действиями спекулятивных игроков на финансовом рынке».

«Мы обращаем внимание на тот факт, что столь активное снижение наблюдается только в майском фьючерсном контракте, экспирация которого наступает уже 21 апреля. Также заметим, что в июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня 22$», — отметил эксперт.

Цена барреля нефти марки WTI с поставкой в мае достигла минус $40. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:50 мск 20 апреля.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала -40,32 долларов за баррель. В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до $20,85 за баррель (-16,7%), а сорта Brent — до $25,86 за баррель (-7,9%).

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае-июне текущего года.