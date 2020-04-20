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Эксперты не ожидают продажи нефти за доплату на физическом рынке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Падение в понедельник барреля нефти марки WTI с поставкой в мае достигла минус $40. Это «беспрецедентный» случай для финансового рынка, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко. В интервью «Известиям» эксперт заявила, что на физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого на пике не было.

Эксперты прокомментировали падение нефтяных цен

«Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату», — предполагает Грушевенко.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин объясняет котировки WTI по майским контрактам существующей действительностью.

«Нефть в таком количестве не нужна, хранилища в США переполнены. Нефтяной биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на $4 млрд. (или на 150 млн. баррелей) сбрасывает контракты по любым ценам, так как завтра июньские фьючерсы будут стоить уже более $20 (пока такая цена)», — заключает специалист.

Гелемурзин предсказывает также ослабление рубля и считает, что в ближайшее время его цена будет «у границ 80 рублей за доллар».

Его поддерживает глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.

«Рубль вполне может взять новые вершины в этом году при условии развития ситуации по кризисному сценарию», — считает эксперт.

Серьезное падение коснулось и российской нефти марки Urals. «Саудовская Аравия не планирует отступать с выдавливанием РФ с ее рынков сбыта, тем более что спрос упал значительно из-за повсеместного введения карантина и стартовавшего экономического кризиса», — добавил Рябинин.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что «снижение котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе, такой тенденцией как заполнение нефтехранилищ», а текущее снижение котировок WTI «главным образом вызвано действиями спекулятивных игроков на финансовом рынке».

«Мы обращаем внимание на тот факт, что столь активное снижение наблюдается только в майском фьючерсном контракте, экспирация которого наступает уже 21 апреля. Также заметим, что в июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня 22$», — отметил эксперт.

Цена барреля нефти марки WTI с поставкой в мае достигла минус $40. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:50 мск 20 апреля.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала -40,32 долларов за баррель. В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до $20,85 за баррель (-16,7%), а сорта Brent — до $25,86 за баррель (-7,9%).

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае-июне текущего года.

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