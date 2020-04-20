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Эксперты прокомментировали падение нефтяных цен

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Падение цен на нефть марки WTI ни о чем не говорит, считают эксперты. В данный момент происходит погашение фьючерсных контрактов.

«Учитывая то, что хранилища во всем мире сейчас переполнены, никто из инвесторов не хочет, чтобы им физически поставили какую-то нефть потому что ее просто негде хранить. Ее придется хранить очень задорого, и каждый день придется очень много платить, то есть генерировать свои убытки. Чтобы не генерировать убытки в будущем сейчас эта нефть продается уже просто по любой стоимости, главное — ее продать. Поэтому мы и видим такое очень большое падение цены», — говорит экономист Антон Шабанов.

По словам экспертов, не стоит ожидать и падения национальных валют.

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