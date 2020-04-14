Как сообщает The Wall Street Journal, американская нефтяная компания нефтяная компания Texland Petroleum останавливает добычу. До начала мая работа прекратится Работа прекращается на всех скважинах в Техасе. Заказов на сырьё у предприятия нет. Президент компании Джим Уилкес, заявил, что подобные ограничения ограничения никогда не вводили.

Ранее Трамп назвал сделку ОПЕК+ историческим соглашением. Президент США уверен, что договор поможет 11 млн рабочих США, которые работают в нефтегазовой отрасли.