Нефтяная компания Texland Petroleum останавливает добычу
Как сообщает The Wall Street Journal, американская нефтяная компания нефтяная компания Texland Petroleum останавливает добычу. До начала мая работа прекратится Работа прекращается на всех скважинах в Техасе. Заказов на сырьё у предприятия нет. Президент компании Джим Уилкес, заявил, что подобные ограничения ограничения никогда не вводили.
Ранее Трамп назвал сделку ОПЕК+ историческим соглашением. Президент США уверен, что договор поможет 11 млн рабочих США, которые работают в нефтегазовой отрасли.
Как сообщает The Wall Street Journal, американская нефтяная компания нефтяная компания Texland Petroleum останавливает добычу. До начала мая работа прекратится Работа прекращается на всех скважинах в Техасе. Заказов на сырьё у предприятия нет. Президент компании Джим Уилкес, заявил, что подобные ограничения ограничения никогда не вводили.
Ранее Трамп назвал сделку ОПЕК+ историческим соглашением. Президент США уверен, что договор поможет 11 млн рабочих США, которые работают в нефтегазовой отрасли.