Уволенных по вирусу считают: в регионах фиксируют рост безработицы

В Москве с 1 апреля было зарегистрировано около 60 тыс. заявок на признание граждан безработными, сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы. В Нижегородской области с начала введения ограничительных мер в службу занятости обратились более 13 тыс. человек, в Краснодарском крае зафиксировали 36,7 тыс. заявок, а в Коми за государственной поддержкой обратились более 4 тыс. жителей республики, рассказали «Известиям» в профильных ведомствах регионов. Власти отмечают, что большинство уволенных — это люди, трудившиеся на предприятиях сферы розничной торговли, общественного питания и гостиничного дела. Эксперты же отмечают, что официальные цифры по безработице не отражают реальной картины.

Региональный разрез

В регионах «Известиям» рассказали о том, как коронавирус изменил ситуацию на рынке труда. Так, например, в Москве с начала апреля было зарегистрировано порядка 60 тыс. заявок на признание в качестве безработных.

— В текущей ситуации страдают те сферы, альтернатива которым в онлайн уже есть или же в онлайн-формате предоставление услуг невозможно. Это прежде всего организация мероприятий, ресторанный, экскурсионный и туристический бизнес, торговля офлайн, салоны красоты и фитнес-клубы, — пояснили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

При этом московские власти подчеркивают, что уровень безработицы на 20 апреля составляет всего 0,6%. Эксперты, правда, не считают эту цифру объективной.

— Официальная безработица у нас была и остается показателем, который отражает незначительную часть рынка труда. Она всегда была низкой и даже в самые серьезные кризисы не превышала 3–3,5% по стране. В Москве она была еще ниже. У нас нет доверия к службе занятости и тем вакансиям, которые там есть, — пояснила «Известиям» профессор факультета бизнеса и менеджмента Высшей школы экономики Елена Варшавская.

О том, что к данной статистике нужно подходить с определенной долей скептицизма, говорит и зампред комиссии Общественной палаты по социальной поддержке, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

— У нас есть категория «серой занятости» — люди не устроены на работу, но получают зарплату. Идти на биржу они по каким-то причинам не торопятся. Другая категория — люди, которые отправлены в вынужденные отпуска. Они числятся, но у них нет официального основания встать на учет. Наконец, система не видит ИП и самозанятых, — рассказала «Известиям» эксперт.

Рост заявок фиксируют и в Нижегородской области. Там отметили, что за первую неделю апреля количество безработных увеличилась на 342, а общая численность этой категории по области составляет более 8,1 тыс. человек.

— Всего с начала года в службу занятости обратились 26,1 тыс. человек, из них с начала введения ограничительных мер — 13,3 тыс. человек. Значительно возросло количество обращений от граждан, уволенных с предприятий сферы розничной торговли, общественного питания, гостиничного дела. В большей мере также пострадали индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, — сообщили «Известиям» в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

В Краснодарском крае рассказали о 36,7 тыс. заявлений от жителей края по поводу содействия в поиске работы. В региональным министерстве труда и социального развития подчеркнули, что заявки были поданы через портал «Работа в России».

Сообщили о негативной динамике и в республике Коми. С 1 апреля от граждан получено более 4 тыс. заявлений о признании безработными. Там отметили, что численность этой категории увеличилась на 617 человек с момента введения режима самоизоляции.

— Последним местом работы наибольшего числа граждан, обратившихся в органы службы занятости с 30 марта 2020 года, были организации торговли, коммунальной сферы, сельского хозяйства и строительства, — заявили «Известиям» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.

«Известия» запросили порядка 15 профильных ведомств регионов, однако не все смогли ответить оперативно. В Министерстве труда и социальной защиты России также не предоставили комментарий.

По новым правилам

С 9 апреля в России начал действовать новый порядок, позволяющий гражданину подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие в онлайн-режиме через портал «Работа в России». Для того чтобы человеку начали искать работу, достаточно заполнить заявление и резюме на сайте. Раньше необходимо было предоставить копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. При этом решение о признании человека безработным принималось только в случае личного обращения гражданина. Сегодня эта процедура переведена в онлайн-формат. На 11-й день гражданин начнет получать пособие, если за это время ему не удалось куда-то устроиться.

Кроме того, согласно постановлению правительства РФ, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле–июне будут получать пособие по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей. В Москве же эта сумма достигает 19 500 рублей. Раньше максимальный показатель составлял порядка 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.

Проблема в том, что людей разделили на две категории — уволенных до 1 марта и после, создав неравные условия для этих групп, рассказал «Известиям» вице-председатель Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он отметил, что статистика Минтруда не совсем объективна, поскольку фиксирует только тех, кто получает пособия по безработице. Реальное же количество лиц без работы гораздо больше.

Безработный путь

Депутаты признают влияние коронавируса на динамику числа безработных, но призывают учитывать все факторы при росте показателя. Особое внимание следует обратить на расширение мер государственной поддержки этой категории. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— У нас официально становится безработных больше, потому что люди регистрируются на бирже труда. А регистрируются, потому что услышали позицию президента о выплате пособий по безработице на уровне одного МРОТа. Кто раньше не стоял на бирже и не хотел регистрироваться в качестве безработного, сегодня идут и делают это, — отметил депутат.

По его словам, официальные данные и раньше не отражали реальную ситуацию. Он подчеркнул: если посмотреть более раннюю статистику, то безработных числилось меньше миллиона.

— Реально же мы оперировали цифрой около 10 млн. Те люди, которые раньше не числились, теперь воспользовались более удобной, быстрой процедурой и встали на учет, — рассказал Ярослав Нилов.

Глава комитета отметил, что динамику следует связывать и с изменением правил постановки безработных на учет.

Упрощение процедуры регистрации подтвердили «Известиям» и в профильном Департаменте столицы. Там сообщили, что с 30 марта 2020 года Центр занятости населения города Москвы перешел на дистанционный формат работы, а встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через специальный сайт.

Эксперты при этом отмечают, что далеко не все могут воспользоваться мерами помощи, так как многие до сих пор числятся в штате, при этом не получая доход.

— Многие граждане могут быть отправлены в неоплачиваемые отпуска и не могут прийти в службу занятости. Масса разных вариантов, когда человек не имеет работы и дохода, но по-прежнему находится в штате предприятия, — пояснила «Известиям» профессор ВШЭ Елена Варшавская.

Специалисты отмечают, что компьютерная грамотность отдельных групп населения далека от уровня среднего пользователя. Это приводит к тому, что многие граждане не имеют возможности подать заявки в онлайн-формате. Однако по словам профессора ВШЭ Елены Варшавской, большинство пострадавших — работники сферы услуг, которые сконцентрированы в крупных городах, где все умеют пользоваться техникой.