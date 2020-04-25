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На Ставрополье умер лечивший пациентов с COVID-19 медик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один из медиков, лечивших людей с подтвержденным коронавирусом, скончался в Ставропольском крае. Это стал первый случай смерти в регионе медработника, оказывавшего помощь пациентам с COVID-19.

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«Спасая чужие жизни, человек отдал свою! <…> Работа медика — всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни», — сообщил губернатор Владимир Владимиров 25 апреля.

На своей странице в Instagram он выразил соболезнования родным и близким медика. Граждан он попросил беречь себя, проявить терпение и находиться на самоизоляции.

В региональном минздраве «Интерфаксу» подтвердили, что медработник заразился коронавирусом, в результате чего у него обострились имевшиеся хронические заболевания.

По состоянию на 25 апреля в Ставропольском крае подтвердились 385 случаев заболевания COVID-19. 50 человек вылечились, пять пациентов скончались. При этом, по данным регионального минздрава, число выздоровевших составляет 58 человек. У всех умерших были хронические заболевания, которые обострились из-за инфекции. В стационарах остаются 322 человека, состояние 15 оценивается как тяжелое.

Ранее в этот день крупный очаг заражения зафиксировали в абаканской больнице (Республика Хакасия). Медперсонал и пациенты травматологического отделения заразились от мужчины, который нарушил режим карантина.

Всего в России коронавирус обнаружен у 74 588 человек, в том числе у 5966 — за последние сутки. Выздоровели 6250 пациентов, 681 человек скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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