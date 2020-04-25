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Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненности столичных больниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пятницу, 25 апреля, в столичном депздраве.

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«В Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Сегодня пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В общей сложности в них развернуто порядка 16 тыс. коронавирусных коек», — говорится в заявлении.

В департаменте признали, что ситуация действительно остается напряженной и очень быстро меняется, однако в зависимости от потребностей будут открываться дополнительные койки для пациентов.

Кроме того, уже в ближайшее время будет перепрофилирована часть стационаров под зараженных коронавирусом и общее число коек в столичных медучреждениях увеличится до 20 тыс.

«Чтобы не допустить нехватки мест, департамент в очередной раз призывает москвичей соблюдать меры самоизоляции и в случае любых симптомов ОРВИ незамедлительно вызывать врача», — заключили в депздраве.

Ранее в этот же день стало известно, что еще 312 пациентов в Москве вылечились от коронавируса. Таким образом, число выздоровевших за весь период достигло 3047 человек.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что количество мест в больницах для больных с коронавирусом в Москве будет удвоено в ближайшие полторы недели.

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