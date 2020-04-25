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В Москве от коронавируса вылечились еще 312 пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве выздоровели еще 312 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 25 апреля.

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Число выздоровевших за весь период достигло 3047 человек. Вице-мэр отметила, что количество выздоровевших в последние дни «растет быстрым темпом».

По словам Раковой, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением нельзя.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, проводятся и другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В больницах Москвы созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога.

Накануне Ракова сообщила о 257 выздоровевших от коронавируса в Москве. Тогда общее число вылечившихся составляло 2735.

Чиновница отмечала, что в столице есть резерв по открытию коек для больных COVID-19.

По данным оперштаба на 24 апреля, число случаев коронавируса в России достигло 68 622.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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