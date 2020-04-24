Еще 287 больных коронавирусом выздоровели в Москве

Еще 287 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве. Общее число вылечившихся достигло 2735 человек, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Все выздоровевшие прошли после лечения специальные исследования, подтверждающие отсутствие коронавируса, подчеркнула вице-мэр.

Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы для метода COVREC. В отсутствие вакцины переливание плазмы переболевших людей, содержащей антитела, считается лучшим методом лечения.

22 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что специалисты разработали методику отбора доноров плазмы для лечения коронавируса. По его словам, тест-системы скоро будут поставлены на все станции переливания крови.

В этот же день были опубликованы данные опроса, согласно которым больше половины россиян готовы стать донорами плазмы, если сами переболеют. Число готовых к вакцинации при этом уменьшилось по сравнению с результатами предыдущих опросов.

По последним данным, в России 68622 случая коронавируса, из них 5849 — за последние сутки. 615 человек умерли, 5568 выздоровели.

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