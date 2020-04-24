Жителей Камчатки обязали носить маски из-за распространения COVID-19

Власти Камчатского края обязали местных жителей носить медицинские маски в в общественных местах в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в пятницу, 24 апреля, на сайте региона.

Решение об этом принял временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Солодов. Как следует из подписанного им постановления, маски обязательны при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций и других мест общественного транспорта, торговых объектов, помещений органов власти и организаций, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения.

«Если вы будете без маски, вам может быть сделано замечание или наложен административный штраф. Прошу это учитывать при выходе из дома», — отметил глава региона. Как он добавил, маска остается одним из самых эффективных способов защиты от заражения коронавирусом.

По его словам, в настоящее время благодаря помощи местных предпринимателей в регион поступило 700 тыс. медицинских масок, они доступны в торговых сетях. Развернуто производство масок и внутри региона.

В настоящее время на территории Камчатского края зарегистрировано 84 случая заболевания COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал правила посещения магазина во время пандемии коронавируса. По его словам, нужно иметь санитайзер и соблюдать дистанцию от других людей минимум в один метр. Медик также призвал надевать маску и не касаться глаз, рта и носа.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

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