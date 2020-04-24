Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал 10 правил посещения магазина во время пандемии коронавируса. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале медика.

Прежде всего специалист рекомендовал составить план покупок. Идти с ним лучше всего в знакомый магазин, где уже известно расположение товаров. Также важно избегать часа пик. Кроме этого, по словам Комаровского, нужно иметь санитайзер и соблюдать дистанцию от других людей минимум в один метр.

Медик также призвал надевать маску и не касаться глаз, рта и носа, а также дезинфицировать ручки тележек и корзин санитайзером, пишет RT. После посещения магазина следует тщательно вымыть руки с мылом в теплой воде не менее 20 секунд, а после этого обработать санитайзером.

Помимо этого, в многоэтажном магазине врач призвал спускаться вниз по лестнице, а вверх подниматься на эскалаторе, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению специалиста, это позволит избежать столпотворения и не пересекаться с другими людьми в ограниченном пространстве.

18 апреля Комаровский рассказал о правильной дезинфекции масок в период пандемии инфекции. По словам специалиста, для дезинфекции медицинские маски достаточно промыть с мылом. Дефицит медицинских масок в аптеках и магазинах заставляет население использовать их многократно, хотя это и не рекомендуется, напомнил врач. Но лучше дезинфицировать маски, чем ходить вовсе без них.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 млн случаев заражения, свыше 169 тыс. человек скончались. По состоянию на 23 апреля, в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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