Прямой эфир
Сюжет:

Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У людей, употребляющих алкоголь и наркотики, шансы заразиться коронавирусной инфекцией существенно ниже, чем у тех, кто обходит такие вещества стороной. Об этом украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в четверг, 23 апреля, отвечая на вопросы подписчиков о пандемии в YouTube-канале.

Найти и обезвредить: в России началось экспресс-тестирование на COVID-19
Регионы получат свыше 2 млн скрининг-систем для ускоренной проверки на коронавирус

Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов. При этом врач высказал мнение, что у людей с зависимостью есть одно неожиданное преимущество в борьбе с инфекцией: они постоянно находятся в самоизоляции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«У них крайне ограниченный контингент знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус. И так от общества давно самоизолировались», — констатировал он.

При этом главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катерина Смолвуд подчеркнула, что курящие люди, в случае заражения коронавирусом, подвержены более тяжелому протеканию у них заболевания COVID-19.

Ранее в этот же день инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков высказал мнение, что в Москве пик заражения коронавирусной инфекцией, скорее всего, придется на майские праздники, передает НСН.

К

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая заражений, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ рассказали о риске развития тяжелых форм COVID-19 у курильщиков
Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020