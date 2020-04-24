Главврач Коммунарки уточнил число пациентов с коронавирусом в больнице

Число пациентов в больнице в московской Коммунарке с подтвержденным диагнозом «коронавирус» достигло 408. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook в пятницу, 24 апреля.

Всего на лечении в медцентре состоит 604 человека, среди них 603 с пневмонией. Таким образом, доля зараженных коронавирусом пациентов в больнице составила 68%.

В отделении реанимации и интенсивной терапии, по данным медика, находятся 56 человек. 28 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а еще 101 пациент в других отделениях подключен к кислороду.

Проценко уточнил, что за сутки в больницу поступили 75 человек, а выписались 73 пациента.

Накануне врач заявил, что в Москве госпитализация заразившихся COVID-19 снова растет. По его словам, даже активное открытие в Москве новых стационаров не помогло снизить нагрузку на работающие больницы, хотя небольшой спад заболевания на прошлой неделе наблюдался.

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

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