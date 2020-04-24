«Яндекс» показал отсутствие москвичей на улицах утром в пятницу

Большинство москвичей решили остаться дома утром в пятницу, 24 апреля. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, сформированный сервисом «Яндекса».

По состоянию на 07:00 мск данный показатель находился на уровне в 4,0 балла, что означает практически полное отсутствие людей на улицах столицы. К девяти утра индекс снизился до 3,5, однако это также доказывает, что большинство горожан не покидают свои жилища.

Среди городов Подмосковья самое высокое значение индекса на данный момент наблюдается в Московском (4,3), Железнодорожном (3,9) и Лыткарино (3,8).

Нарушают режим самоизоляции жители областных Котельников, где показатель опустился до 2,9. Это означает, что на улицах много людей.

Накануне утром, 23 апреля, индекс самоизоляции в Москве оставался на высоком уровне — 4,1 балла. Самыми ответственными в Московской области оказались жители Королева (4,4).

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

С 15 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области региональные власти ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Позже стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков, а также была организована их автоматизированная проверка.

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.