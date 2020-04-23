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Социологи отметили возросшую нагрузку на родителей в самоизоляции

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Фото: Depositphotos
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Нагрузка на родителей в условиях самоизоляции существенно выросла, сложнее всего приходится родителям младших школьников. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологического центра «Платформа», поступившие в «Известия» в четверг, 23 апреля.

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Несмотря на то что только 8% родителей жалуются на катастрофическую нехватку времени для занятий с детьми, значительная часть родителей признает, что с детьми сложнее, чем обычно, и нагрузка на взрослых возросла (35%).

Чаще всего дети жалуются на скуку и невозможность гулять и общаться (от 27 до 50% в разных возрастных группах) — замкнутость пространства и теснота переносится ими сложнее, чем взрослыми. Также дети жалуются на усталость (22–23%), однако в то же время достаточно часто испытывают радость, что не надо ходить в школу или детский сад (17–31%). Реже всего у детей в связи со сложившейся ситуацией наблюдается страх (7–14%).

Что касается дистанционного образования, то почти половина родителей считает, что образовательный процесс организован плохо и непонятен детям, а учителям не хватает навыков цифровой грамотности. 59% родителей указали, что школа загружает родителей сильнее, чем обычно.

Социологическое исследование проводилось 10 апреля, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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