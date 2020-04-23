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Во Франции за нарушение самоизоляции выписали 915 тыс. штрафов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Charlotte Schousboe
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Французская полиция с объявления карантина в стране 17 марта провела около 15,5 млн проверок на предмет соблюдения гражданами режима самоизоляции, выписано по меньшей мере 915 тыс. штрафов. Об этом рассказал в четверг, 23 апреля, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

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Он поблагодарил французов, которые выполнили меры по сдерживанию распространения болезни, и высоко оценил «пример поведения большинства».

По его словам, полицейские должны поддерживать высокий уровень контроля за соблюдением мер самоизоляции, а не штрафовать и не «представлять после этого цифры».

«В среднесрочной перспективе мы не должны вновь открывать Шенгенскую зону», — добавил Кастанер. По его мнению, границы должны управляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в соседних странах.

Карантинные меры во Франции, введенные в условиях распространения коронавирусной инфекции, действующие с 17 марта, были продлены до 11 мая.

19 апреля следы коронавируса были обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой, которая используется в том числе для очистки улиц.

По данным Worldometer на 23 апреля, во Франции коронавирусная инфекция была зафиксирована у 159,8 тыс. человек, скончались 21,3 тыс. пациентов.

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