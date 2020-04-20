Премьер Франции предупредил об экономических трудностях из-за пандемии

Францию ожидает суровый экономический кризис, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в стране из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил на брифинге премьер-министр Эдуар Филипп.

«Ситуация улучшается медленно, но уверенно. Но санитарный кризис продолжается. Думать, что кризис позади, было бы ошибкой», — цитирует его «РИА Новости».

Филипп предупредил, что санитарный кризис может повлечь за собой серьезный экономический спад, который еще только начинается. По итогам 2020 года прогнозируется снижение экономического роста примерно на 8%.

Карантинные меры во Франции, введенные в условиях распространения коронавирусной инфекции, действующие с 17 марта, продлены до 11 мая.

По данным Worldometer на 20 апреля, во Франции коронавирусная инфекция была зафиксирована у 152,8 тыс. человек, скончались 19,7 тыс. пациентов. Таким образом, Франция занимает четвертое место в мире по числу зараженных, уступая Италии (178 тыс.), Испании (195 тыс.) и США (741 тыс.).