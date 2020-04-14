Премьер-министр Франции посетит Россию после отмены карантинных мер

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп принял приглашение главы российского правительства Михаила Мишустина посетить Россию после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ 14 апреля.

«Главы правительств отметили важность дальнейшего развития российско-французских торгово-экономических и инвестиционных связей. В этом контексте Михаил Мишустин передал Эдуарду Филиппу приглашение посетить Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, которое было принято премьер-министром Франции», — говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса.

25 марта Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2. 2 апреля Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца.

По данным на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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