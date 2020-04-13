Макрон заявил об открытии школ во Франции с 11 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время своего обращения к нации в понедельник, 13 апреля, что детские сады и школы в стране начнут открываться с 11 мая. Об этом сообщает издание The Local France.

Тем не менее, по словам, французского лидера, университеты откроются не раньше лета.

Кроме того, президент Франции подчеркнул, что массовые мероприятия в стране, в частности фестивали, не будут проводиться по меньшей мере до середины июля.

Ранее Макрон сообщил о продлении во Франции ограничительных мер по передвижению из-за пандемии до 11 мая. Президент уточнил, что после этой даты в стране будут постепенно ослаблять ограничения, однако они будут продолжаться во многих сферах жизни.

Строгие ограничения на передвижения людей во Франции действуют с 17 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Также в стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.

По данным портала Worldometer на 13 апреля, во Франции зафиксировано более 136 тыс. заболевших коронавирусом, из которых более 14 тыс. скончались.