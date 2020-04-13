Франция продлила ограничения на передвижения по стране до 11 мая

Во Франции продлили ограничительные меры по передвижению по стране из-за коронавируса до 11 мая. Об этом заявил глава государства Эммануэль Макрон в понедельник, 13 апреля.

«Надежда возвращается, но в (регионе) Град-Эст, так же, как и в Иль-де-Франс, больницы переполнены. Эпидемия еще не находится под контролем, поэтому мы должны продолжать наши усилия. В течение следующих четырех недель правила должны соблюдаться», — приводит его слова Les Echos.

Также Макрон отметил, что скорость распространения вируса в стране начинает замедляться и поблагодарил граждан за соблюдение карантинных мер.

С 17 марта во Франции из-за эпидемии коронавируса власти ввели строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям грозит штраф. В стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.

По данным портала Worldometer на 13 апреля, во Франции зафиксировано более 136 тыс. заболевших коронавирусом, из которых более 14 тыс. скончались.