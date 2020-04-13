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Французский актер Морис Барье скончался от коронавируса

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Фото: Adel Productions
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Актер Морис Барье скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 87 лет во Франции. Об этом сообщает газета Figaro в понедельник, 13 апреля.

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«Морис Барье, известный ролями второго плана в кино <…> умер в эти выходные от коронавируса в возрасте 87 лет», — сказано в сообщении.

Актер умер больнице в ночь с субботы на воскресенье.

Барье родился 8 июня 1932 года. Сыграл в большом количестве фильмов, включая роли агента Шаперона в фильме «Высокий блондин в черном ботинке», комиссара полиции в «Беглецах». Также снимался на телевидении, принимал участие в мюзиклах «Абракадабра» и «Отверженные».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 13 апреля, во Франции зафиксировано более 132 тыс. случаев заболевания, скончались более 14 тыс. человек.

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