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Умер старейший в Приморье ветеран Гольдберг

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Фото: primorsky.ru
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Старейший в Приморье ветеран Великой Отечественной войны Ефим Гольдберг умер в возрасте 106 лет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 13 апреля.

«Двенадцатого апреля 2020 года в возрасте 106 лет скончался Ефим Моисеевич Гольдберг — старейший в Приморье ветеран Великой Отечественной войны, ветеран арктических походов, поэт и общественный деятель», — отмечается в сообщении.

Правительство края соболезнует родным и близким Гольдберга. «Ушел из жизни настоящий человек. Он был необыкновенной личностью — ярким представителем военного поколения, образцом порядочности, мужества и силы духа. Он всю жизнь служил людям и родине», — говорится в телеграмме от имени губернатора региона Олега Кожемяко. По его словам, Гольдберг достойно прошел Великую Отечественную войну и более четверти века посвятил морю, работал в Арктике.

Ветеран заслужил авторитет и уважение благодаря своим профессиональным и личным качествам. Кожемяко назвал его уход «огромной утратой для Приморья».

Соболезнования также выразил глава Владивостока Олег Гуменюк. Он отметил, что жизнь ветерана была «примером невероятной стойкости, человеческого духа и невероятного таланта». «Мы гордимся, что часть такой полной и яркой жизни Хаима Моисеевича прошла именно во Владивостоке. У нас была уникальная возможность общаться с этим активным и безмерно талантливым человеком, перенимать его опыт и знания», — приводит пресс-служба городской мэрии слова Гуменюка.

Гольдберг родился в городе Борисов в Белоруссии 15 марта 1914 года. После службы в армии поступил на исторический факультет Московского педагогического института, но не окончил его из-за того, что началась война. С 1943 года служил в 36-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта, прошел путь от командира взвода до помощника начальника штаба бригады. Прошел Курск, Западную Украину, Польшу и дошел до Берлина. После войны работал в Дальневосточном морском пароходстве. Гольдберг награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

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