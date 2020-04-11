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Умер актер из фильма «Человеческая многоножка» Дитер Лазер

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Фото: Global Look Press/DPA/Swen Pförtner
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Немецкий актер Дитер Лазер, известный по сериалу «Лексс» и фильму «Человеческая многоножка», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на его странице в Facebook в пятницу, 10 апреля.

Артист ушел из жизни 29 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

«К сожалению, мы должны сообщить, что Дитер Лазер скончался 29 февраля 2020 года», — указано в посте.

О причинах смерти не сообщается.

Лазер родился 17 февраля 1942 года в Германии. Его дебют на экране состоялся в 1968 году, после чего он принял участие в десятках теле- и кинопроектов, среди которых — «Поруганная честь Катарины Блюм», «Дьявольское зелье», «Стеклянная клетка», «Разговор с чудовищем», «Наци» и «Балтийский шторм».

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.

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