Умер 16-летний актер сериала «Флэш» Логан Уильямс

Канадский актер Логан Уильямс, известный по роли молодого Барри Аллена в сериале «Флэш», умер 2 апреля в возрасте 16 лет. Об этом 3 апреля сообщило издание Tri-City News со ссылкой на мать юноши.

Марлиз Уильямс не рассказала о причинах смерти молодого артиста, однако подчеркнула, что она «полностью опустошена» и считает, что у ее сына был потенциал стать звездой.

Мать Логана пожаловалась, что из-за всеобщего карантинного режима близкие актера не смогут с ним проститься и ей приходится в одиночку справляться с трагедией.

«Я не могу обнять своих родителей, которые потеряли своего единственного внука. Это тяжело», — поделилась Уильямс с журналистами.

Логан Уильямс родился в Ванкувере в 2003 году. Он начал сниматься в телевизионных шоу в возрасте 10 лет и появился в сериалах «Сверхъестественное», «Когда зовет сердце», «Флэш» и «Шепот», последний спродюсировал Стивен Спилберг.