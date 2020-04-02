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Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Jason Moore/Keystone Press Agency
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Американский композитор, основатель рок-групп Fountains Of Wayne («Фонтаны города Уэйн») и Ivy («Плющ») Адам Шлезингер скончался от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила The New York Times.

52-летний музыкант, введенный в медикаментозную кому и подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, скончался в больнице Нью-Йорка от осложнений вируса нового типа после непродолжительного лечения.

Соболезнования родственникам умершего принесли многие музыканты и артисты, в их числе вокалист Крис Каррабб (группа Dashboard Confessional), автор-исполнитель Николь Аткинс, поэт-песенник Дайан Уоррен и многие другие.

Шлезингер является обладателем музыкальной премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми» в категории «Лучший новый артист» (2003 год) и трех наград телевизионной премии «Эмми» за треки к сериалу «Чокнутая бывшая». В 1997 году он стал номинантом «Оскара» и «Золотого глобуса» за главную композицию для фильма Тома Хэнкса «То, что ты делаешь!».

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