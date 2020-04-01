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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Манолиса Глезоса

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Фото: ТAСС/Zuma/Wassilios Aswestopoulos
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной героя греческого сопротивления Манолиса Глезоса. Телеграмму, направленную главой государства премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, в среду, 1 апреля, опубликовало посольство России в Афинах на странице в Facebook.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины видного политического и общественного деятеля Греции, Героя Греческого Сопротивления Манолиса Глезоса. Манолис Глезос был настоящим другом нашей страны, принципиальным сторонником укрепления взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества», — говорится в послании.

Как отметил Путин, Глезос внес «большой личный вклад в борьбу против фальсификации истории, реабилитации нацистов и их пособников».

«Светлая память о нем сохранится в сердцах россиян», — заключил президент.

30 марта стало известно, что Глезос скончался на 98-м году жизни.

В мае 1941 года вместе со своим другом Апостолосом Сантосом он сорвал нацистский флаг, развевавшийся над Акрополем. За свои убеждения Глезос провел 16 лет в тюрьме. Он был лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и пользовался огромным авторитетом в стране.

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