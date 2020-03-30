Скончался национальный герой Греции Манолис Глезос

На 98-м году жизни в больнице в Афинах умер герой греческого сопротивления Манолис Глезос. Об этом 30 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бывшего замминистра обороны Греции Костаса Исихоса.

«Манолис умер в больнице. Последнее время он болел, за полтора года перенес две пневмонии. С 16 марта он находился в больнице», — сказал он.

В мае 1941 года вместе со своим другом Апостолосом Сантосом он сорвал нацистский флаг, развевавшийся над Акрополем. За свои убеждения Глезос провел 16 лет в тюрьме. Он был лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и пользовался огромным авторитетом в стране.