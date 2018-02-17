Во Франции умер 97-летний ветеран Сопротивления Жак Эбер

Один их последних участников антифашистского движения Сопротивления Жак Эбер умер во Франции на 98-м году жизни. Соболезнование семье выразил президент страны Эмманюэль Макрон.

«Франция отдает дань памяти героям, сражавшимся за честь, достоинство и будущее родины», — говорится в обращении французского лидера.

Жак Эбер вступил в Сопротивление 1940 году, участвовал в десантной операции в Нормандии летом 1944 года, освобождал Париж и Страсбург, штурмовал ставку Гитлера в Баварских Альпах.

Профессиональный врач, в 1959 году он был избран мэром Шербура и пробыл на посту 18 лет. После этого успешно выдвигался в национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции.

Жак Эбер — кавалер ордена Освобождения, который вручался отличившимся участникам Сопротивления. Всего было вручено 1083 таких награды, после ухода Эбера в живых остались лишь восемь награжденных, сообщает ТАСС.