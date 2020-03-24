Скончался зараженный коронавирусом камерунский саксофонист Ману Дибанго

Камерунский саксофонист Ману Дибанго, зараженный коронавирусной инфекцией, умер во Франции. Об этом 24 марта сообщило издание France Info со ссылкой на заявление семьи музыканта.

86-летний музыкант скончался 24 марта. По информации RT, Дибанго госпитализировали в клинику рядом с Парижем после того, как его тест на коронавирус оказался положительным.

Ману Дибанго, чье настоящее имя Эммануэль Н'Джоке Дибанго, родился 12 декабря 1933 года в Камеруне. С 1949 года он жил во Франции. В своем творчестве он стирал границы между музыкальными жанрами, играл в самых разных стилях. Сотрудничал с африканскими музыкантами, рок-исполнителями, работал с такими артистами, как Стинг, Нино Феррер, Дик Риверс, и другими.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 438 случаев заражения, случаев летального исхода нет.