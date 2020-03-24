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Скончался зараженный коронавирусом камерунский саксофонист Ману Дибанго

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Фото: ТАСС/Zuma/Robert Poulain
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Камерунский саксофонист Ману Дибанго, зараженный коронавирусной инфекцией, умер во Франции. Об этом 24 марта сообщило издание France Info со ссылкой на заявление семьи музыканта.

86-летний музыкант скончался 24 марта. По информации RT, Дибанго госпитализировали в клинику рядом с Парижем после того, как его тест на коронавирус оказался положительным.

Ману Дибанго, чье настоящее имя Эммануэль Н'Джоке Дибанго, родился 12 декабря 1933 года в Камеруне. С 1949 года он жил во Франции. В своем творчестве он стирал границы между музыкальными жанрами, играл в самых разных стилях. Сотрудничал с африканскими музыкантами, рок-исполнителями, работал с такими артистами, как Стинг, Нино Феррер, Дик Риверс, и другими.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 438 случаев заражения, случаев летального исхода нет.

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