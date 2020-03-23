В Испании за сутки более 460 человек умерли от коронавируса

В Испании за сутки от пневмонии COVID-2019 скончались более 460 человек, количество случаев заражения увеличилось на 4,5 тыс. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Noticias.

Таким образом, число зарегистрированных случаев нового типа коронавируса в стране превысило 33 тыс., погибших — 2182.

При этом, по данным международного статистического бюро Worldometer, количество выздоровевших в королевстве достигает 3355.

22 марта правительство Испании продлило действие режима повышенной готовности до 11 апреля. В этот же день страна ввела временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран на 30 дней.

21 марта число зараженных коронавирусом в королевстве достигло почти 25 тыс.

19 марта врач Андрей Рубцов объяснил высокую смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 23 марта, инфекция зафиксирована более чем у 343 тыс. человек, 14,7 тыс. скончались. В России количество случаев заражения новым типом коронавируса достигло 438, 17 пациентов выздоровели.