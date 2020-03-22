Игроки ФК «Барселоны» поддержали сокращение зарплат из-за COVID-19

Президент футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу провел встречу с четырьмя капитанами команды, в ходе которой обсудил возможное снижение зарплат из-за приостановки сезона на фоне распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Сообщается, что лидеры каталонского клуба Лионель Месси, Серхи Роберто, Серхио Бускетс и Жерар Пике отнеслись с пониманием к такому предложению президента клуба. Как отмечает издание, инициатива об аналогичном сокращении доходов в настоящий момент «лежит на столе» руководства клубов всех видов спорта из-за пандемии коронавируса.

17 марта было принято решение о приостановке чемпионата России по футболу сезона-2019/20 до 10 апреля из-за коронавируса. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак позднее заявил, что турнир следует доиграть, а тренер московского футбольного клуба «Спартак», ассистент главного тренера команды Андреас Хинкель поддержал данное решение.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек. На данный момент в Испании, по данным издания, инфицированы более 25 тысяч человек, погибло 1720 человек.