Месси впервые получил желтые карточки за три матча подряд

Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси получил три дисциплинарных предупреждения за последнюю серию матчей в рамках чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). В его карьере это первый случай получения желтых карточек за три матча подряд.

Как сообщила 7 марта газета Diario AS, аргентинец последнюю желтую карточку получил на матче 27 тура Примеры с басками из «Реал Сосьедад» за грубый подкат у штрафной зоны. Также предупреждение было вынесено товарищу по команде и защитнику каталонцев Клеману Лангле. Однако данное взыскание не помешало Месси забить единственный гол и выиграть матч в пользу своего клуба.

Предыдущие предупреждения нападающий «Барселоны» получил 1 марта на игре с «Реал Мадрид» и 25 февраля на турнире Лиги Чемпионов УЕФА с итальянским клубом «Наполи».

За всю свою карьеру Месси получил 83 желтые и две красные карточки.

2 февраля рефери удалил с поля нападающего французского клуба ПСЖ Неймара за неподобающее поведение после нарушения правил матча.