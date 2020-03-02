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«Реал» остановил «Барселону» и вернул лидерство в чемпионате Испании

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Фото: Global Look Press/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
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«Реал» обыграл на своем поле «Барселону» в центральном матче 26-го тура испанского первенства 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Для нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена это было первое «класико», но против «Реала» Зинедина Зидана он уже играл, когда возглавлял «Лас Пальмас» и «Бетис».

«Королевский клуб» не выигрывал у каталонцев с августа 2017 года, тогда за «сливочных» играл еще Криштиану Роналду.

Благодаря этой победе столичная команда набрала 56 очков и поднялась на первое место в таблице чемпионата страны. «Барселона» идет следом — 55 очков. На третьей строчке с большим отрывом «Севилья» — 46 очков.

1 марта в 28-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» проиграл в выездном матче «Уотфорду» со счетом 3:0.

Таким образом «скаузеры» прервали 44-х матчевую серию без поражений. До абсолютного рекорда (49 игр «Арсенала» в 2003–2004 годах) команде Юргена Клоппа не хватило пяти игр.

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