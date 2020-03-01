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«Уотфорд» прервал беспроигрышную серию «Ливерпуля»

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Фото: Global Look Press/Paul Chesterton/imago-images
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В 28-м туре английской премьер-лиги «Ливерпулю» проиграл в выездном матче «Уотфорду» со счетом 3:0.

Таким образом «скаузеры» прервали 44-х матчевую серию без поражений. До абсолютного рекорда (49 игр «Арсенала» в 2003–2004 годах) команде Юргена Клоппа не хватило пяти игр.

При этом «Ливерпуль» с 79 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» — 57 очков.

Победу гостям принесли голы Исмаила Сарра забившего дубль, а также Троя Дини, отличившегося на 72-й минуте.

«Уотфорд» не побеждал на протяжении последних шести матчей. Благодаря победе над лидером команда Найджела Пирсона покинула зону вылета.

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