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Футболисты «Ливерпуля» впервые выиграли клубный чемпионат мира

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Фото: REUTERS/Corinna Kern
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Английский «Ливерпуль» победил бразильский «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1:0.

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Единственный мяч в дополнительное время на 99-й минуте забил Роберто Фирмино. Турнир прошел в Катаре. «Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые.

В 2005 году англичане уступили бразильскому «Сан-Паулу» (0:1), в 1981 году — «Фламенго» (0:3), а в 1984-м — аргентинскому «Индепендьенте» (0:1), передает «Газета.ру».

«Ливерпуль» стал второй английской командой, которая выиграла клубный чемпионат мира. В 2008 году «Манчестер Юнайтед» обыграл в финале эквадорский «Кито» (1:0).

В предыдущем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.

15 августа «Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» в серии пенальти.

29 августа голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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