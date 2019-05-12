«Манчестер Сити» во второй раз стал чемпионом Англии по футболу

«Манчестер Сити» второй раз подряд и шестой раз за свою историю стал победителем чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 12 мая.

Финальная игра заключительного тура с клубом «Брайтон» прошла на стадионе «Фалмер» и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей из Манчестера.

Счет в игре открыл нападающий «Брайтона» Гленн Мюррей. Позже голы забили футболисты «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (28-я минута), Эмерик Ляпорт (38-я минута), Рияд Махрез (63-я минута) и Илкай Гюндоган (72-я минута).

Прежде «Манчестер Сити» выигрывал английскую премьер-лигу в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14 и 2017/18.

Теперь «Сити» предстоит встреча с «Уотфордом» в финале Кубка Англии 18 мая.

Ранее 10 мая стало известно, что впервые в истории английские футбольные клубы сыграют в финалах Лиги чемпионов UEFA и Лиги Европы. В заключительном матче Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Челси», а финалистами Лиги чемпионов стали «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».