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Кокорин забил в первой игре за «Сочи»

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол в дебютной игре за клуб против тульского «Арсенала» в чемпионате России по футболу.

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Кокорин отличился на 64-й минуте. Игрок сочинцев Кирилл Заика сделал передачу на край штрафной «Арсенала», где Кокорин ушел от защитника гостей Гиа Григалава и со второй попытки переиграл Михаила Левашова возле вратарской площади.

Таким образом, нападающий сравнял счет в матче. До этого на 5-й минуте игры Евгений Луценко забил с передачи Сергея Ткачева.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

Так, еще 21 января «Сочи» на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана. И только спустя три недели в Сети появились первые фотографии Кокорина в форме «Сочи».

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий вышел на свободу в ноябре.

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