Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Сочи» в матче с «Арсеналом»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», впервые выйдет в стартовом составе клуба в матче 20-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала».

Игра началась 1 марта в 19:00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Помимо Кокорина с первых минут на поле вышли Сослан Джанаев, Никита Калугин, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой и Никита Бурмистров.

Тренер «Арсенала» Игорь Черевченко решил с первых минут выпустить следующий состав: Михаил Левашов, Кирилл Комбаров, Роберт Бауэр, Максим Беляев, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Георги Костадинов, Горан Чаушич, Даниил Лесовой, Сергей Ткачев и Евгений Луценко.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

Так, еще 21 января «Сочи» на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана. И только спустя три недели в Сети появились первые фотографии Кокорина в форме «Сочи».

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышел на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий вышел на свободу в ноябре.